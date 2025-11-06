Бубнов поставил «пять» «Локомотиву» за проигранный матч с «Зенитом»
Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Локомотива» за матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2). Команда получила оценку «пять».
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
По подсчётам Бубнова, «Локомотив» за игру набрал 750 технико-тактических действий при 25% брака.
Фото: «Коммент.Шоу»
В составе «Зенита» отличились нападающие Педро и Андрей Мостовой.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар» (32).
