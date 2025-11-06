Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» — «Локомотив»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять игр между «Спартаком» и «Локомотивом:

Мир РПЛ, 4-й тур, 9 августа 2025 года, «Локомотив» — «Спартак» — 4:2;

РПЛ, 16-й тур, 23 ноября 2024 года, «Спартак» — «Локомотив» — 5:2;

РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2024 года, «Локомотив» — «Спартак» — 3:1;

РПЛ, 26-й тур, 28 апреля 2024 года, «Спартак» — «Локомотив» — 3:2;

РПЛ, 11-й тур, 5 ноября 2023 года, «Локомотив» — «Спартак» — 1:1.

С историей личных встреч «Спартака» и «Локомотива» можно ознакомиться по ссылке.