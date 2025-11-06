Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С таким соперником ошибки неизбежны». Тренер «Кайрата» — о матче ЛЧ с «Интером»

«С таким соперником ошибки неизбежны». Тренер «Кайрата» — о матче ЛЧ с «Интером»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о матче 4-го этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45'     1:1 Арад – 55'     2:1 Аугусто – 67'    

«Мы играли против очень сильного соперника, финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона. Конечно, мы понимали силу соперника. Старались, как могли, — ребятам большое спасибо. Большая благодарность им за то, что они выполняли тот матч-план, который мы выбрали и которого придерживались. Хотя да, где-то вратарь выручал нас.

Команда следовала плану на игру. Понятно, что были ошибки, но с таким соперником, конечно, ошибки неизбежны. В целом, конечно, можно этот матч себе занести в актив. Благодаря таким матчам мы развиваемся. Благодаря таким матчам мы становимся сильнее и с оптимизмом смотрим в будущее. Да и надеемся, что победы ещё придут.

Ну и, конечно же, хотелось бы отметить наших болельщиков — большое удивление, конечно, вызвало то, что очень много их было. Всем им огромное спасибо, большая благодарность. Я даже слышал их лозунги, что Алма-Ата — столица мира, как у нас в Казахстане наши болельщики кричат. Это, конечно, очень дорогого стоит — огромное им спасибо. Всё-таки мы, наверное, для них старались и, кстати, в перерыве об этом сказали ребятам: «Посмотрите, сколько болельщиков присутствует на стадионе, мы должны показывать хорошую игру, самоотдачу». Ребята — молодцы, а болельщикам огромное спасибо», — приводит слова Уразбахтина официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Кайрат» удивил фаворита в ЛЧ! Но до сенсации с «Интером» не хватило полтайма. Видео
«Кайрат» удивил фаворита в ЛЧ! Но до сенсации с «Интером» не хватило полтайма. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android