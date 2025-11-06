«С таким соперником ошибки неизбежны». Тренер «Кайрата» — о матче ЛЧ с «Интером»

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о матче 4-го этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (1:2).

«Мы играли против очень сильного соперника, финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона. Конечно, мы понимали силу соперника. Старались, как могли, — ребятам большое спасибо. Большая благодарность им за то, что они выполняли тот матч-план, который мы выбрали и которого придерживались. Хотя да, где-то вратарь выручал нас.

Команда следовала плану на игру. Понятно, что были ошибки, но с таким соперником, конечно, ошибки неизбежны. В целом, конечно, можно этот матч себе занести в актив. Благодаря таким матчам мы развиваемся. Благодаря таким матчам мы становимся сильнее и с оптимизмом смотрим в будущее. Да и надеемся, что победы ещё придут.

Ну и, конечно же, хотелось бы отметить наших болельщиков — большое удивление, конечно, вызвало то, что очень много их было. Всем им огромное спасибо, большая благодарность. Я даже слышал их лозунги, что Алма-Ата — столица мира, как у нас в Казахстане наши болельщики кричат. Это, конечно, очень дорогого стоит — огромное им спасибо. Всё-таки мы, наверное, для них старались и, кстати, в перерыве об этом сказали ребятам: «Посмотрите, сколько болельщиков присутствует на стадионе, мы должны показывать хорошую игру, самоотдачу». Ребята — молодцы, а болельщикам огромное спасибо», — приводит слова Уразбахтина официальный сайт УЕФА.