Защитник «Интера»: «Кайрат» хорошо выполнил свою задачу, игра была тяжёлой

Защитник миланского «Интера» Янн Биссек высказался о победе своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом». Игра прошла в Милане 5 ноября. Итальянский клуб выиграл со счётом 2:1.

«Мы очень довольны тремя набранными очками в матче с «Кайратом». Следующие четыре игры будут тяжелы. В себя верим: мы сильны. Посмотрим, как всё пойдёт дальше.

Тяжёлая была игра — соперники хорошо выполнили свою задачу. Осознаём, что должны прибавлять. Голевых моментов создали много, но нужно и в обороне сохранять концентрацию внимания», — приводит слова Биссека официальный сайт УЕФА.