Главная Футбол Новости

«Нам надо прибавлять». Тренер «Боруссии» Дортмунд Ковач — о матче с «Манчестер Сити»

«Нам надо прибавлять». Тренер «Боруссии» Дортмунд Ковач — о матче с «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач высказался о поражении в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

«Сити» — фантастическая команда. Сегодня мы лишний раз в этом убедились. Думаю, мы начали очень хорошо, мы здорово играли в первые 15 минут, владели мячом и контролировали игру, но затем они добавили в скорости, и мы увидели, на что они способны.

Против этих топовых игроков нельзя ошибаться. Мы должны прибавлять, но это ценный опыт. Знали, что «Сити» — топовая команда, им очень трудно забить. Когда появляются такие возможности, нужно действовать очень точно. В этом и заключалась разница. У них были похожие моменты — Фоден забил два гола. У нас также были хорошие моменты, но нам надо прибавлять», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

