«Нам надо прибавлять». Тренер «Боруссии» Дортмунд Ковач — о матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач высказался о поражении в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (1:4).

«Сити» — фантастическая команда. Сегодня мы лишний раз в этом убедились. Думаю, мы начали очень хорошо, мы здорово играли в первые 15 минут, владели мячом и контролировали игру, но затем они добавили в скорости, и мы увидели, на что они способны.

Против этих топовых игроков нельзя ошибаться. Мы должны прибавлять, но это ценный опыт. Знали, что «Сити» — топовая команда, им очень трудно забить. Когда появляются такие возможности, нужно действовать очень точно. В этом и заключалась разница. У них были похожие моменты — Фоден забил два гола. У нас также были хорошие моменты, но нам надо прибавлять», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.