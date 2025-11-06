Скидки
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол

«У него очень огромный потенциал». Тренер «Кайрата» — о переходе Сатпаева в «Челси»

«У него очень огромный потенциал». Тренер «Кайрата» — о переходе Сатпаева в «Челси»
Аудио-версия:
Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о переходе 17-летнего нападающего Дастана Сатпаева в английский «Челси». Игрок присоединится к новому клубу летом 2026 года.

«Дастан — это, конечно, за последние годы в Казахстане такая яркая появившаяся звёздочка. Конечно, у него очень огромный потенциал, и он уже в этом возрасте показывает такую зрелую игру. В этом году он стал одним из лидеров нашей команды, забил очень важные мячи, и, наверное, его большая заслуга в нашем чемпионстве в этом году. Потенциал, конечно, у него огромный — нужно просто развивать, надо, чтоб он попал в нужные руки.

Ну, и мы надеемся, что он в них уже попал, потому что неслучайно на него обратил внимание «Челси». Конечно, дальше мы до определённого этапа его доведём, а потом, конечно, мы уже его отдадим в руки «Челси». И там, я думаю, очень квалифицированные специалисты — они найдут правильное решение, как его дальше развивать», — приводит слова Уразбахтина официальный сайт УЕФА.

