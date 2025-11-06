В «Динамо» отреагировали на приближающийся 50-летний юбилей без побед в чемпионате России

Председатель общества «Динамо» и член совета директоров московского футбольного клуба Анатолий Гулевский отреагировал на приближающийся 50-летний юбилей бело-голубых без побед в чемпионате страны. В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул весной 1976 года. Тогда бело-голубые стали чемпионами СССР в 11-й раз. Чемпионат России команда не выигрывала.

— Весной 2026 года исполнится 50 лет, как «Динамо» не становилось чемпионом страны. Безобразие?

— Полностью с вами согласен, это безобразие. Все мы ждём от нашей любимой команды побед, радости и чемпионства. В позапрошлом сезоне были в одном шаге от титула, но удача нам не улыбнулась. Но всё равно всё будет хорошо, мы, болельщики и административный состав очень верим в команду «Динамо», всё у нас будет впереди, — приводит слова Гулевского «Матч ТВ».

После 14 туров Мир РПЛ этого сезона «Динамо» набрало 17 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (32).