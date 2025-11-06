Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на приближающийся 50-летний юбилей без побед в чемпионате России

В «Динамо» отреагировали на приближающийся 50-летний юбилей без побед в чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель общества «Динамо» и член совета директоров московского футбольного клуба Анатолий Гулевский отреагировал на приближающийся 50-летний юбилей бело-голубых без побед в чемпионате страны. В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул весной 1976 года. Тогда бело-голубые стали чемпионами СССР в 11-й раз. Чемпионат России команда не выигрывала.

— Весной 2026 года исполнится 50 лет, как «Динамо» не становилось чемпионом страны. Безобразие?
— Полностью с вами согласен, это безобразие. Все мы ждём от нашей любимой команды побед, радости и чемпионства. В позапрошлом сезоне были в одном шаге от титула, но удача нам не улыбнулась. Но всё равно всё будет хорошо, мы, болельщики и административный состав очень верим в команду «Динамо», всё у нас будет впереди, — приводит слова Гулевского «Матч ТВ».

После 14 туров Мир РПЛ этого сезона «Динамо» набрало 17 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (32).

Материалы по теме
«Заботит и напрягает». Карпин — о ситуации с Осипенко и Маухубом после матча с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android