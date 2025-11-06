РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России на мировую арену

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что организация продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России на мировую арену.

«Переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России и клубов к участию в официальных международных соревнованиях в настоящий момент продолжаются. Что-то дополнительное пока прокомментировать не можем», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.