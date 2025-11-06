Скидки
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Быстров обозначил лучшего джокера в составе «Зенита»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров обозначил лучшего джокера в составе «Зенита». Он выделил полузащитника Андрея Мостового. Также Быстров подметил несправедливость, что место в основном составе получает Жерсон, а не Мостовой.

«Джокер в «Зените» не Жерсон, а Мостовой. На него ничего не влияет. Хорошо играет — сидит. Не играет — всё равно выходит и хорошо играет, забивает и опять сидит. Я поражаюсь его спокойствию. После каждого выхода на поле не видно, что он чем-то недоволен. Ему отведено семь минут — он выходит, и я уверен, что он обострит. Но Мостовой не стоит 40 млн, поэтому Семаку другого надо ставить. А если эта 40-миллионная покупка обидится, что с ней делать? Запаковать и бесплатно отправить обратно в Бразилию?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

