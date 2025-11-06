Скидки
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Президент «Карабаха» высказался о поддержке клуба из России на матче ЛЧ с «Челси»

Комментарии

Президент «Карабаха» Тахир Гёзель высказался о поддержке клуба из России на матче Лиги чемпионов с «Челси». Команды встретились в рамках 4-го тура общего этапа турнира. Игра состоялась 5 ноября в Азербайджане. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

«В Баку на Лигу чемпионов приезжают болельщики из России? Я рад, что у «Карабаха» есть такая поддержка из России. Тем более сегодня для нас был большой день. «Челси» – одна из главных команд в мире. Гордимся тем, что у нас получается. А с Россией у нас отличные отношения и совместная история. Так что поддержке из России только рады», — сказал Гёзель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Комментарии
