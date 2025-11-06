Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол

«Это ничейная игра». Бубнов — о матче «Краснодара» со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (2:1), сравнив его со встречей «Зенит» — «Локомотив» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Они [игроки «Краснодара»] только одну с игры сделали, здесь [второй гол] это привоз был. А у них моментов практически не было. Это ничейная игра. А в итоге получилось, что «Краснодар» якобы очень уверенно выиграл. Точно так «Зенит» не уверенно выиграл, потому что у «Локомотива» тоже «пятёрка». Второй тайм они выиграли, больше мячом владели, и инициатива у них была», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

