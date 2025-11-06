«Это ничейная игра». Бубнов — о матче «Краснодара» со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (2:1), сравнив его со встречей «Зенит» — «Локомотив» (2:0).

«Они [игроки «Краснодара»] только одну с игры сделали, здесь [второй гол] это привоз был. А у них моментов практически не было. Это ничейная игра. А в итоге получилось, что «Краснодар» якобы очень уверенно выиграл. Точно так «Зенит» не уверенно выиграл, потому что у «Локомотива» тоже «пятёрка». Второй тайм они выиграли, больше мячом владели, и инициатива у них была», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».