Защитник «Зенита» Вега прокомментировал поражение от «Динамо» в матче Кубка России
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоялась накануне на стадионе «Газпром Арена». Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда. Ответная игра пройдёт 27 ноября в Москве.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+3'
«Мы привыкли владеть мячом гораздо больше. С контролем приходит уверенность, что мы сумеем забить много голов. Моментов у нас было мало, а соперник сыграл на контратаках, что и решило исход матча. Мы обязательно разберём все ошибки, чтобы в ответной игре взять реванш», — сказал Вега в эфире «Матч ТВ».
Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.
