Защитник «Зенита» Вега прокомментировал поражение от «Динамо» в матче Кубка России

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоялась накануне на стадионе «Газпром Арена». Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда. Ответная игра пройдёт 27 ноября в Москве.

«Мы привыкли владеть мячом гораздо больше. С контролем приходит уверенность, что мы сумеем забить много голов. Моментов у нас было мало, а соперник сыграл на контратаках, что и решило исход матча. Мы обязательно разберём все ошибки, чтобы в ответной игре взять реванш», — сказал Вега в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.