Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре 2025 года

Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре 2025 года
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим специалистом в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам октября 2025 года, информирует пресс-служба лиги.

Мусаев с «Краснодаром» набрал девять очков за три матча октября и победил в голосовании экспертов РПЛ. При этом болельщики выбрали лучшим тренером месяца Фабио Челестини из ЦСКА, а телеэксперты проголосовали за Михаила Галактионова из «Локомотива».

Победитель в этой номинации определяется по итогам трёх голосований. Но при разном выборе приоритет отдаётся голосованию экспертов РПЛ. Поэтому награда по итогам октября досталась Мусаеву.

Напомним, сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар». На втором месте идёт ПФК ЦСКА. Замыкает тройку лидеров «Зенит».

