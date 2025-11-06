Скидки
Баженов рассказал, почему голосовал за Галактионова при выборе лучшего тренера октября

Бывший футболист Никита Баженов высказал мнение, что Михаил Галактионов, возглавляющий московский «Локомотив», является лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в октябре.

«В первую очередь две победы в дерби, причём очень уверенные: с прекрасной игрой, хорошим результатом, большим количеством голов. Игра на Кубок с очень хорошей «Балтикой». С «Акроном», если мы говорим о результате, не хватило, наверное, эмоций именно после этих трёх матчей. А так молодцы, с этими тремя сильными соперниками, которые в хорошей форме, взяли очки», — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.

Лучшим тренером чемпионата России в октябре был признан Мурад Мусаев («Краснодар»).

Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре 2025 года
