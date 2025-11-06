Азербайджанский журналист высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в Лиге чемпионов
Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в мате 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Прошедшая накануне в Баку встреча завершилась со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16' 1:1 Андраде – 29' 2:1 Янкович – 39' 2:2 Гарначо – 53'
«Мы посмотрели интересную, захватывающую игру. Соперником был очень сильный «Челси», но я ожидал от этого матча хотя бы одного очка. Потому что «Карабах» — очень боевая команда, и это было показано и доказано в предыдущих играх.
Нам предстоит сыграть с очень сильными соперниками, но наши шансы очень высоки. Азербайджанский народ верит в «Карабах», и семь очков — это уже большой успех для Лиги чемпионов. Я считаю, что «Карабах» войдёт в топ-24 и выйдет в плей-офф», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
