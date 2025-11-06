Азербайджанский журналист высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в Лиге чемпионов

Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в мате 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Прошедшая накануне в Баку встреча завершилась со счётом 2:2.

«Мы посмотрели интересную, захватывающую игру. Соперником был очень сильный «Челси», но я ожидал от этого матча хотя бы одного очка. Потому что «Карабах» — очень боевая команда, и это было показано и доказано в предыдущих играх.

Нам предстоит сыграть с очень сильными соперниками, но наши шансы очень высоки. Азербайджанский народ верит в «Карабах», и семь очков — это уже большой успех для Лиги чемпионов. Я считаю, что «Карабах» войдёт в топ-24 и выйдет в плей-офф», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.