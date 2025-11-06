Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджанский журналист высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в Лиге чемпионов

Азербайджанский журналист высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, высказался о ничьей «Карабаха» с «Челси» в мате 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Прошедшая накануне в Баку встреча завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

«Мы посмотрели интересную, захватывающую игру. Соперником был очень сильный «Челси», но я ожидал от этого матча хотя бы одного очка. Потому что «Карабах» — очень боевая команда, и это было показано и доказано в предыдущих играх.

Нам предстоит сыграть с очень сильными соперниками, но наши шансы очень высоки. Азербайджанский народ верит в «Карабах», и семь очков — это уже большой успех для Лиги чемпионов. Я считаю, что «Карабах» войдёт в топ-24 и выйдет в плей-офф», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Мы только рады поддержке из России». Как чудо «Карабаха» с «Челси» в ЛЧ выглядело изнутри
«Мы только рады поддержке из России». Как чудо «Карабаха» с «Челси» в ЛЧ выглядело изнутри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android