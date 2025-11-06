Генич объяснил, почему Галактионов заслужил быть лучшим тренером РПЛ в октябре

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что Михаил Галактионов, возглавляющий московский «Локомотив», является лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в октябре.

«Да, не удалось выиграть все матчи в этом месяце, но при этом «Локомотив» одержал две победы в дерби. Галактионов придумал очень интересный вариант интеграции нового футболиста в состав, и я говорю про Пруцева. Казалось, что пара Баринов-Карпукас с Батраковым над ними – это банально и на поверхности, вряд ли Галактионов пойдёт на то, чтобы убрать двух вингеров и менять всю концепцию своей команды. Чуть перегруппировав состав, добавив ещё одного игрока в середину, Галактионов нашёл очень любопытный ход, который стал неожиданностью для многих соперников, особенно если говорим про дерби с ЦСКА. Так что Галактионов и за свои идеи, и за результат команды вполне заслуживает стать лучшим тренером месяца. Плюс «Локомотив» выходил на первое место и возглавлял турнирную таблицу», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Лучшим тренером чемпионата России в октябре был признан Мурад Мусаев («Краснодар»).