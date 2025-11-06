Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил, почему Галактионов заслужил быть лучшим тренером РПЛ в октябре

Генич объяснил, почему Галактионов заслужил быть лучшим тренером РПЛ в октябре
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что Михаил Галактионов, возглавляющий московский «Локомотив», является лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в октябре.

«Да, не удалось выиграть все матчи в этом месяце, но при этом «Локомотив» одержал две победы в дерби. Галактионов придумал очень интересный вариант интеграции нового футболиста в состав, и я говорю про Пруцева. Казалось, что пара Баринов-Карпукас с Батраковым над ними – это банально и на поверхности, вряд ли Галактионов пойдёт на то, чтобы убрать двух вингеров и менять всю концепцию своей команды. Чуть перегруппировав состав, добавив ещё одного игрока в середину, Галактионов нашёл очень любопытный ход, который стал неожиданностью для многих соперников, особенно если говорим про дерби с ЦСКА. Так что Галактионов и за свои идеи, и за результат команды вполне заслуживает стать лучшим тренером месяца. Плюс «Локомотив» выходил на первое место и возглавлял турнирную таблицу», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Лучшим тренером чемпионата России в октябре был признан Мурад Мусаев («Краснодар»).

Материалы по теме
Баженов рассказал, почему голосовал за Галактионова при выборе лучшего тренера октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android