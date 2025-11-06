Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Краснодаром»

Комментарии

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Спартак» просит рассмотреть эпизод в матче с «Краснодаром» на 18-й минуте, когда судья Кирилл Левников засчитал гол полузащитника Александра Черникова.

Также клуб просит рассмотреть эпизод на 96-й минуте встречи с неназначенным пенальти», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В составе «Краснодара» отличились Александр Черников и Джон Кордоба. За «Спартак» единственный гол забил Ливай Гарсия на 90-й минуте.

Комментарии
