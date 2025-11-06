«Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Краснодаром»

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Спартак» просит рассмотреть эпизод в матче с «Краснодаром» на 18-й минуте, когда судья Кирилл Левников засчитал гол полузащитника Александра Черникова.

Также клуб просит рассмотреть эпизод на 96-й минуте встречи с неназначенным пенальти», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В составе «Краснодара» отличились Александр Черников и Джон Кордоба. За «Спартак» единственный гол забил Ливай Гарсия на 90-й минуте.