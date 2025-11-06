Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» обратился в ЭСК по удалению Мелкадзе в матче с «Балтикой»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» обратился в организацию из-за удаления нападающего Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Балтикой»(0:2). Форвард получил красную карточку за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

«Ахмат» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 46-й минуте матча с «Балтикой», в котором судья Иван Абросимов не назначил пенальти. Также клуб просил рассмотреть эпизод на 57-й минуте с удалением нападающего Георгия Мелкадзе. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

