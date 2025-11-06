Московское «Динамо» отреагировало на 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ
Пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо» оценила юбилейную 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил гол в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
«ОВИ! ОВИ! ОВИ! Шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для него 900-й в карьере! Великое достижение великого динамовца», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.
