Гол Холанда — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Итоговый счёт матча — 4:1.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Фил Фоден на 22-й минуте. Нападающий Эрлинг Холанд забил второй гол «горожан» на 29-й минуте. Хавбек «Манчестер Сити» Фоден оформил дубль на 57-й минуте. Защитник «шмелей» Вальдемар Антон забил гол на 72-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте полузащитник хозяев поля Райан Шерки довёл счёт до разгромного.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч с «Байером» (25 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Вильярреалом» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.