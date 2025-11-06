«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по отменённому голу в матче с «Сочи»

«Оренбург» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 53-й минуте матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1), в котором судья Евгений Буланов не засчитал гол. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

В составе «Оренбурга» отличились Эмирджан Гюрлюк и Хорди Томпсон. Ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Сочи» Михаил Игнатов. Единственный гол гостей забил Франсуа Камано.

«Сочи» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 14 игр. «Оренбург» (11) располагается на 14-й строчке.