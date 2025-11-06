«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по отменённому голу в матче с «Сочи»
Поделиться
«Оренбург» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 53-й минуте матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1), в котором судья Евгений Буланов не засчитал гол. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9' 2:0 Игнатов – 37' 2:1 Камано – 40' 3:1 Томпсон – 62'
В составе «Оренбурга» отличились Эмирджан Гюрлюк и Хорди Томпсон. Ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Сочи» Михаил Игнатов. Единственный гол гостей забил Франсуа Камано.
«Сочи» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 14 игр. «Оренбург» (11) располагается на 14-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
12:25
-
12:22
-
12:20
-
12:05
-
12:04
-
11:56
-
11:54
-
11:34
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:53
-
10:42
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:23
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:46
-
09:45
-
09:45