Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Бубнов объяснил, почему Батраков слабо сыграл в матче «Локомотива» с «Зенитом»

Бубнов объяснил, почему Батраков слабо сыграл в матче «Локомотива» с «Зенитом»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Почему Батраков против «Зенита» слабо сыграл? Потому что он не своим делом занимался, потому что он мяч не мог получить, ему не могли мяч впереди дать. Некому исполнить было. Он опускался до центральных защитников, а иногда мяч получал на месте крайнего защитника, где никого не было. А потом что? Он получил, отдал ближнему. А как мы атаковать будем? Здесь прессинг идёт, а его там нет. Они [игроки «Зенита»] их выжали специально хорошо, закрыли их и всё — Батраков потерялся», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

