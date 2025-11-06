Комин прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Боруссией» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Роман Комин подвёл итоги матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Британский клуб обыграл соперника со счётом 4:1.

«Пеп Гвардиола всё чаще отдаёт мяч сопернику и практически отказывается от прессинга. Представить такой футбол от него ещё пару лет назад было невозможно, а сегодня в первые 10 минут матча «Манчестер Сити» даже не заглядывает на чужую половину поля, при этом спокойно сдерживая атакующие попытки «Боруссии». Один из первых серьёзных выпадов «Сити» закончился голом – точнейший удар низом в дальнюю «шестёрку» положил Фоден. После этого Дортмунд «поплыл», хозяева забили второй – Холанд забил в пятом матче Лиги чемпионов подряд. Если бы не Кобель, «Сити» мог забить в первом и больше. На 57-й минуте Фоден забил гол-близнец, причём даже ассистент у него был тот же – Тейани Рейндерс.

Разгромный счёт расслабил «Сити», Дортмунд начал создавать моменты, и в конце концов Вальдемар Антон забил. Гвардиола укрепил оборону, выпустил третьего центрального защитника на концовку – Рубена Диаша. Вместе с ним вышел и Райан Шерки, выдавший несколько эффектных эпизодов и забивший четвёртый гол. Мы увидели три разных «Сити» в рамках одного матча, итогом которого стала разгромная победа Гвардиолы и его команды 4-1. Особенный вечер для Эрлинга Холанда, который во второй раз в карьере вывел «Сити» на поле как капитан и забил своей бывшей команде. «Манчестер Сити» меняется, и это очень интересно», — сказал Комин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».