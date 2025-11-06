Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комин прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Боруссией» в Лиге чемпионов

Комин прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Боруссией» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Роман Комин подвёл итоги матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Британский клуб обыграл соперника со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

«Пеп Гвардиола всё чаще отдаёт мяч сопернику и практически отказывается от прессинга. Представить такой футбол от него ещё пару лет назад было невозможно, а сегодня в первые 10 минут матча «Манчестер Сити» даже не заглядывает на чужую половину поля, при этом спокойно сдерживая атакующие попытки «Боруссии». Один из первых серьёзных выпадов «Сити» закончился голом – точнейший удар низом в дальнюю «шестёрку» положил Фоден. После этого Дортмунд «поплыл», хозяева забили второй – Холанд забил в пятом матче Лиги чемпионов подряд. Если бы не Кобель, «Сити» мог забить в первом и больше. На 57-й минуте Фоден забил гол-близнец, причём даже ассистент у него был тот же – Тейани Рейндерс.

Разгромный счёт расслабил «Сити», Дортмунд начал создавать моменты, и в конце концов Вальдемар Антон забил. Гвардиола укрепил оборону, выпустил третьего центрального защитника на концовку – Рубена Диаша. Вместе с ним вышел и Райан Шерки, выдавший несколько эффектных эпизодов и забивший четвёртый гол. Мы увидели три разных «Сити» в рамках одного матча, итогом которого стала разгромная победа Гвардиолы и его команды 4-1. Особенный вечер для Эрлинга Холанда, который во второй раз в карьере вывел «Сити» на поле как капитан и забил своей бывшей команде. «Манчестер Сити» меняется, и это очень интересно», — сказал Комин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Холанд забил «бывшим»! «Сити» размазал «Боруссию» в ЛЧ — те начали играть слишком поздно
Видео
Холанд забил «бывшим»! «Сити» размазал «Боруссию» в ЛЧ — те начали играть слишком поздно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android