Бубнов: Батракову нужно уходить в «Зенит», он перерос «Локомотив»

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову стоит перейти в санкт-петербургский «Зенит».

«Говорю, что Батракову нужно уходить в «Зенит». Батраков неплохо бы смотрелся в «Спартаке», вот здесь бы он прибавлял. В «Краснодаре» его с обеими руками… Потому что Батраков не слабее Сперцяна, однозначно. Батраков младше, Сперцян — уже зрелый игрок, а он не слабее. Это системообразующий игрок, и ему нужно играть только в сильных командах. Сейчас он перерос «Локомотив». Он в «Локомотиве» и в чемпионате лучший по системе «гол+пас», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».