Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин кратко объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ в октябре

Аршавин кратко объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ в октябре
Комментарии

Бывший футболист «Арсенала», санкт-петербургского «Зенита» и «Кубани» Андрей Аршавин в четырёх словах объяснил, почему выбрал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером Мир РПЛ в октябре.

«Максимум очков, первое место», — приводит слова Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В октябрьских матчах «Краснодар» набрал девять очков из девяти возможных. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на два очка. На третьей строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков.

Материалы по теме
Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android