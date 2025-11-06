Аршавин кратко объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ в октябре

Бывший футболист «Арсенала», санкт-петербургского «Зенита» и «Кубани» Андрей Аршавин в четырёх словах объяснил, почему выбрал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером Мир РПЛ в октябре.

«Максимум очков, первое место», — приводит слова Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В октябрьских матчах «Краснодар» набрал девять очков из девяти возможных. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на два очка. На третьей строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков.