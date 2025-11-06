Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Умяров: как друг я рад, что Пруцев регулярно получает в «Локо» игровую практику

Аудио-версия:
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от встречи с игроком «Локомотива» Данилом Пруцевым в матчах 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится сегодня, 6 ноября. Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
«За всю жизнь мы дважды играли с Пруцом друг против друга. Первый раз — когда он был в «Сочи», затем — когда выступал за «Крылья». Все остальные противостояния были на тренировках, когда вместе играли за «Чертаново», за «Спартак», за сборные России всех возрастов. Интересно будет спустя несколько лет снова сойтись по разные стороны в официальном матче.

Как друг я рад, что Пруц регулярно получает в «Локо» игровую практику, показывает качественный футбол. Знаю характер и амбиции Данила. И понимаю, как важно ему было получить такой шанс», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

