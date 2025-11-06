Умяров: как друг я рад, что Пруцев регулярно получает в «Локо» игровую практику

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от встречи с игроком «Локомотива» Данилом Пруцевым в матчах 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится сегодня, 6 ноября. Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака».

«За всю жизнь мы дважды играли с Пруцом друг против друга. Первый раз — когда он был в «Сочи», затем — когда выступал за «Крылья». Все остальные противостояния были на тренировках, когда вместе играли за «Чертаново», за «Спартак», за сборные России всех возрастов. Интересно будет спустя несколько лет снова сойтись по разные стороны в официальном матче.

Как друг я рад, что Пруц регулярно получает в «Локо» игровую практику, показывает качественный футбол. Знаю характер и амбиции Данила. И понимаю, как важно ему было получить такой шанс», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».