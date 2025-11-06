Александр Бубнов: «Зенит» может уйти на зиму лидером РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Первое место занимает «Краснодар», у которого 32 очка после 14 туров. Далее располагаются московский ЦСКА (30), санкт-петербургский «Зенит» (29), калининградская «Балтика» (27) и столичный «Локомотив» (27).

«Зенит» может уйти [на зиму] лидером. Но я думаю, много они не оторвутся. Потому что «Краснодар» может одну игру проиграть, вничью одну сыграть. Поэтому вот эта четвёрка — они будут очень плотно. Плюс если сейчас опять Талалаев будет голевые передачи давать, то там и «Балтика» окажется», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».