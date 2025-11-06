Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: «Зенит» может уйти на зиму лидером РПЛ

Александр Бубнов: «Зенит» может уйти на зиму лидером РПЛ
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Первое место занимает «Краснодар», у которого 32 очка после 14 туров. Далее располагаются московский ЦСКА (30), санкт-петербургский «Зенит» (29), калининградская «Балтика» (27) и столичный «Локомотив» (27).

«Зенит» может уйти [на зиму] лидером. Но я думаю, много они не оторвутся. Потому что «Краснодар» может одну игру проиграть, вничью одну сыграть. Поэтому вот эта четвёрка — они будут очень плотно. Плюс если сейчас опять Талалаев будет голевые передачи давать, то там и «Балтика» окажется», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» продлевает Вендела каждый год. Теперь клуб страхуется сразу по двум поводам
«Зенит» продлевает Вендела каждый год. Теперь клуб страхуется сразу по двум поводам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android