Adidas представил 22 комплекта формы национальных команд, в том числе участников ЧМ-2026

Компания adidas в социальных сетях презентовала 22 домашних комплекта формы национальных команд на 2026 и 2027 годы. В том числе показаны игровые футболки, в которых некоторые страны сыграют на чемпионате мира 2026 года в США и Мексике.

Так, комплекты игровой формы обновили сборные Италии, Аргентины, Испании, Германии, Японии, Бельгии, Перу, Саудовской Аравии, Алжира, Швеции, Катара, Шотландии, Венесуэлы, Венгрии, Северной Ирландии, Коста-Рики, ОАЭ, Колумбии, Мексики, Чили, Украины и Уэльса.

Фото: adidas

«Представляем дроп, который не нуждается в представлении. 22 футболки. 3 полоски. Бесконечные красивые игры», — написано в сообщении.