Вингер «Зенита» Педро не стал отвечать на вопрос об интересе «Тоттенхэма» и «Ньюкасла»

Аудио-версия:
Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро ушёл от ответа на вопрос об интересе к нему со стороны английских «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». Ранее появилась информация, что 19-летний вингер сине-бело-голубых привлекает несколько европейских команд, в том числе и клубов АПЛ.

«Знаю ли я про слухи о «Ньюкасле» и «Тоттенхэме»? Могу сказать только, что я счастлив в «Зените», забиваю здесь мячи, отдаю передачи, помогаю команде. Надеюсь завоевать здесь ещё большое количество титулов. Всё, что касается моего будущего и каких-то других вещей, не связанных с «Зенитом», — это всё в ведении клуба и моих представителей», — приводит слова Педро ТАСС.

Педро выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне 19-летний вингер провёл 19 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 12 млн.

