Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» (Италия) и «Кайрат» (Казахстан). Победу со счётом 2:1 одержали миланцы. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Луиш Годинью (Португалия).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45'     1:1 Арад – 55'     2:1 Аугусто – 67'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 45-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счёт в этой игре и вывел «Интер» вперёд. На 56-й минуте Офри Арад забил ответный гол. На 67-й минуте Карлос Аугусто забил второй мяч миланцев в этой игре.

После этой игры «Интер» с 12 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Кайрат» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре подопечные Кристиана Киву проведут матч с мадридским «Атлетико» (26 ноября), а команда Рафаэля Уразбахтина встретится с «Копенгагеном» (26 ноября).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
