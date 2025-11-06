«Умный футболист, который всё делает быстро». Умяров — о Батракове

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об игроке столичного «Локомотива» Алексее Батракове.

«На мой взгляд, сегодня это один из лучших игроков нашего чемпионата. Умный футболист, который всё делает быстро, в такт. Лично мне приятно следить за его игрой в плане понимания футбола, каких-то решений. Буду только рад, если его прогресс продолжится и в итоге он окажется в одном из топ-клубов Европы», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провёл 18 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.