Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в Кубке России

Центральный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась накануне на стадионе «Газпром Арена». Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда. Ответная игра пройдёт 27 ноября в Москве.

«Молодцы, что победили. Мне было важно выйти на поле. Рад, что смог отличиться. Этого хватило, чтобы помочь команде добиться нужного результата. Что касается моего состояния, на 100% ещё не готов, так как после возвращения прошло только полтора месяца. В этом году своей максимальной формы не удастся добиться. Нужно провести полноценный зимний сбор и потом, надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.