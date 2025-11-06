Скидки
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в Кубке России

Аудио-версия:
Комментарии

Центральный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась накануне на стадионе «Газпром Арена». Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда. Ответная игра пройдёт 27 ноября в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Молодцы, что победили. Мне было важно выйти на поле. Рад, что смог отличиться. Этого хватило, чтобы помочь команде добиться нужного результата. Что касается моего состояния, на 100% ещё не готов, так как после возвращения прошло только полтора месяца. В этом году своей максимальной формы не удастся добиться. Нужно провести полноценный зимний сбор и потом, надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.

