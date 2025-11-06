Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров: не удивлён, что Галактионов держит «Локо» на нынешних позициях

Игрок «Спартака» Умяров: не удивлён, что Галактионов держит «Локо» на нынешних позициях
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящих встречах со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч пройдёт сегодня, 6 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
«Я хорошо знаком с требованиями Михаила Галактионова по молодёжной сборной. Не удивлён, что с качественным российским костяком он держит «Локо» на нынешних позициях. Нас в любом случае ждёт непростое противостояние, но сделаем всё, чтобы пройти дальше», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 27 очков. «Спартак» (22) — шестой.

