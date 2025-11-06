Игрок «Спартака» Умяров: не удивлён, что Галактионов держит «Локо» на нынешних позициях

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящих встречах со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч пройдёт сегодня, 6 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Я хорошо знаком с требованиями Михаила Галактионова по молодёжной сборной. Не удивлён, что с качественным российским костяком он держит «Локо» на нынешних позициях. Нас в любом случае ждёт непростое противостояние, но сделаем всё, чтобы пройти дальше», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 27 очков. «Спартак» (22) — шестой.