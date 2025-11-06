Сёмин: «Зенит» ещё не в лучших кондициях — «Динамо» победило закономерно
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+3'
«Результат матча «Зенит» — «Динамо» меня не удивил. Команда Карпина провела хорошую игру, были хороши в атаке, неплохо играли в обороне — не допустили ошибок при развитии атак, которые часто приводили к голам. Закономерная победа. А «Зенит» физически ещё не в лучших кондициях. Игроки высокой квалификации есть, но они пока не играют в полную возможность», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
