«Легионеры должны и могут приносить пользу». Роман Бабаев — о новом лимите в РПЛ

Аудио-версия:
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о планах по ужесточению лимита на легионеров в российском футболе, приведя пример экс-хавбека красно-синих Миралема Пьянича. Босниец играл за ЦСКА в прошлом сезоне и, по словам Бабаева, оказал положительное влияние на молодых игроков армейцев.

«Мы вспоминали молодых российских звёздочек, министр спорта упомянул Батракова. Если брать нашу команду, это Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Кирилл Глебов, Владислав Тороп. Если говорить о них, то наш легионер Миралем Пьянич за короткий период пребывания в команде очень позитивно повлиял на формирование ребят, дал им очень многое, несмотря на почтенный для спортсмена возраст. Поэтому считаю, что легионеры должны и могут приносить пользу, но должен быть разумный баланс, который не перегибал бы палку в ту или иную сторону», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

