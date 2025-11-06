Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда у нас был такой выбор?» Виктор Гусев — о лучших молодых футболистах России

«Когда у нас был такой выбор?» Виктор Гусев — о лучших молодых футболистах России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев высказался о большом количестве талантливых молодых российских футболистов.

«Меня поймали ребята из Премьер-Лиги и говорят составить сборную, 11 человек, из [лучших игроков] всех времён. Но я не смог сразу ответить, потому что это было бы профанацией с моей точки зрения. Они говорят, ну хорошо, трое молодых. Но я им сказал, что Глушенков, Кисляк и Батраков. И вот что хорошо, то, что я вот сейчас сижу и думаю, а вот этого я не назвал, а вот этого я обидел, а вот этого. Когда у нас был такой выбор? Чтобы назвать троих и потом думать, что, ёлки-палки, а я ещё пять-шесть, очевидно, равных им по силе претендентов не назвал. Может, я ошибся? И вот это приятная мысль, хотя это, может быть, и моя ошибка. Поэтому мы на правильном пути, я вот абсолютно уверен, вот здесь мы на правильном пути», — сказал Гусев на сессии «Урок футбола как инструмент продвижения детско-юношеского футбола» на форуме «Россия – спортивная держава».

Материалы по теме
Батраков повторил невероятный рекорд Кержакова и Жо
Истории
Батраков повторил невероятный рекорд Кержакова и Жо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android