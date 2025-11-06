Скидки
19:30 Мск
Футбол Новости

«Подарок для «Динамо»!» Орлов раскритиковал Семака за выбор состава «Зенита» в Кубке

Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо». Прошедшая на «Газпром Арене» встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Очень много вопросов к Сергею Семаку и его тренерскому штабу. «Зенит» нашёл свою игру, прекрасно провёл два матча чемпионата — с московскими «Динамо» и «Локомотивом». Все игроки подходят к лучшей форме. И вдруг Семак делает шаг назад, совершает психологическое отступление, выставляя такой состав, как будто этот матч — проходной.

Если у вас игра уже пошла, так продолжайте этот состав наигрывать. Какая разница — Кубок или чемпионат? Чем чаще они будут вместе играть, тем лучше. У топ-клубов костяк из 12-15 футболистов состоит. Травм у «Зенита» нет, матч РПЛ только в воскресенье — времени на восстановление достаточно.

Тем более кубковый турнир перешёл в стадию четвертьфинала, дальше — игра на вылет. Первый матч дома — надо делать задел, забивать как можно больше голов. Ещё и соперник такой принципиальный — «Динамо». Хозяева же начали матч так, словно они ещё в групповом турнире, а не в плей-офф. «Зенит» оказался ментально не готов к игре, не настроился. Своим стартовым составом Семак словно дал понять: если надо, во втором тайме отыграемся. Это же был просто подарок для «Динамо»! Для меня это удивительно. Да и для всех болельщиков, наверное, тоже», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

