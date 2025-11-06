Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: Карпин точил ножи на «Зенит» — и «зарезал» его
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина за победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бело-голубые обыграли подопечных Сергея Семака со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Валерий Карпин сейчас тоже бьётся за репутацию. Он явно точил ножи на «Зенит». И так хорошо наточил, что просто «зарезал» его, обыграв 3:1 на чужом поле. Москвичи отлично подготовились к игре, учли все ошибки. Тюкавин забил потрясающий гол. Для Карпина это пока самая значимая победа в «Динамо». Молодец!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

