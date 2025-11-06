Геннадий Орлов: Карпин точил ножи на «Зенит» — и «зарезал» его

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина за победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бело-голубые обыграли подопечных Сергея Семака со счётом 3:1.

«Валерий Карпин сейчас тоже бьётся за репутацию. Он явно точил ножи на «Зенит». И так хорошо наточил, что просто «зарезал» его, обыграв 3:1 на чужом поле. Москвичи отлично подготовились к игре, учли все ошибки. Тюкавин забил потрясающий гол. Для Карпина это пока самая значимая победа в «Динамо». Молодец!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.