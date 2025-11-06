«Большой мастер и просто прекрасный человек». Наиль Умяров — о Жедсоне Фернандеше

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от взаимодействия с одноклубником Жедсоном Фернандешем.

— Какое впечатление Жедсон Фернандеш произвёл на тебя как партнёр по центральной линии?

— Это большой мастер и при этом просто прекрасный человек в плане общения, поведения в коллективе. Можно сказать, он начал с места в карьер, когда буквально через пару дней после подписания контракта сыграл в гостях против «Акрона». Конечно, в такой ситуации нужно время, чтобы почувствовать команду. Но через неделю он провёл полный матч с «Локо», и все увидели, какого высокого уровня этот футболист. Играть с такими очень комфортно и легко.

— Порой звучат высказывания о том, что Жедсон Фернандеш в какой-то степени дублирует Барко.

— Вообще с этим не согласен. Понятно, их объединяет любовь к работе с мячом. Но Жедсон — это больше про быстрое развитие атак, а Барко чаще предпочитает повозиться. найти лучший момент для передачи. В каждом из подходов есть свои плюсы в зависимости от ситуации. А такое разнообразие должно помогать команде, — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».