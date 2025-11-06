Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Большой мастер и просто прекрасный человек». Наиль Умяров — о Жедсоне Фернандеше

«Большой мастер и просто прекрасный человек». Наиль Умяров — о Жедсоне Фернандеше
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от взаимодействия с одноклубником Жедсоном Фернандешем.

— Какое впечатление Жедсон Фернандеш произвёл на тебя как партнёр по центральной линии?
— Это большой мастер и при этом просто прекрасный человек в плане общения, поведения в коллективе. Можно сказать, он начал с места в карьер, когда буквально через пару дней после подписания контракта сыграл в гостях против «Акрона». Конечно, в такой ситуации нужно время, чтобы почувствовать команду. Но через неделю он провёл полный матч с «Локо», и все увидели, какого высокого уровня этот футболист. Играть с такими очень комфортно и легко.

— Порой звучат высказывания о том, что Жедсон Фернандеш в какой-то степени дублирует Барко.
— Вообще с этим не согласен. Понятно, их объединяет любовь к работе с мячом. Но Жедсон — это больше про быстрое развитие атак, а Барко чаще предпочитает повозиться. найти лучший момент для передачи. В каждом из подходов есть свои плюсы в зависимости от ситуации. А такое разнообразие должно помогать команде, — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
Умяров: как друг я рад, что Пруцев регулярно получает в «Локо» игровую практику
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android