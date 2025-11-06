Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: только глухой не слышит, что говорят специалисты об игре Соболева в «Зените»

Орлов: только глухой не слышит, что говорят специалисты об игре Соболева в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева. В этом сезоне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был ещё недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев — это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не даёт команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно — другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту»!» А вы слышали?» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: было бы интересно взять Соболева в аренду у «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android