«Спокойно к этому отношусь». Умяров — об изменениях в обороне «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос об изменениях в обороне команды.

— Сочетания в центре обороны часто менялись по разным причинам. Тебе как опорнику это добавляет сложностей?

— Спокойно к этому отношусь. Травмы, дисквалификации — часть футбола. И нужно быстро адаптироваться к новым связкам и сочетаниям, другого пути нет.

Понятное дело, с Ву и Джику это взаимопонимание находится, всегда нужно время. Но они качественные игроки, которые сразу начали это доказывать. В быту они тоже очень позитивные ребята. Алекс — опытный боец, который поиграл во Франции и в Турции за крепкие команды. В плане подсказа и коммуникации с ребятами он, мне кажется, уже сейчас один из лидеров нашей обороны. Подсказ от центральных защитников — это вообще наиболее важный аспект и в моей игре. Крис помоложе, зато поразговорчивее в быту, на лету схватывает русские слова, — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».