Геннадий Орлов: может, в «Зените» решили не бороться за Кубок?

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, что «Зенит» решил не бороться за Фонбет Кубок России. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ турнира сине-бело-голубые проиграли московскому «Динамо» 1:3.

«Как теперь «Зениту» спасать положение после 1:3? Какой состав тренер поставит в Москве? Может, они решили, что им не надо бороться за Кубок. Такое тоже может быть. Но какой смысл тогда был устанавливать рекорд на групповой стадии, выиграв все матчи?

Я помню, что проигравший в Пути РПЛ не вылетает из Кубка. Но такие матчи — это ещё и игра за репутацию. Так вот по репутации футболистов и тренеров «Зенита» вчера был нанесён серьёзнейший удар. И болельщикам расстройство», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.