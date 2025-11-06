Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: а надо ли «Зениту» отыгрываться с «Динамо»? Мне непонятен формат Кубка России

Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин признался, что не понимает нынешний формат Фонбет Кубка России. Он задался вопросом, стоит ли «Зениту» стараться отыграться в противостоянии с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ, ведь петербуржцы могут продолжить выступления в турнире по Пути регионов. В первом матче «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Я не понимаю этой системы розыгрыша Кубка России — когда решающий матч, когда ещё можно подождать и сыграть вторым составом. Основное — ждём финал, кто туда попадёт. «Зениту», конечно, крайне тяжело будет отыграться у «Динамо», а надо ли отыгрываться? Мне этот формат непонятен, я Кубок всегда понимал по-другому», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

