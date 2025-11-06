Полузащитник «Спартака» Умяров ответил, какие аспекты своей игры хотел бы улучшить

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос об улучшении своей игры.

— Какие аспекты собственной игры ты бы хотел улучшить в первую очередь? Например, на летних сборах ты забил красивым дальним ударом сербскому «Спартаку», но в сезоне отличиться пока не удаётся.

— Стараюсь по возможности наносить удары, но больше сейчас концентрируюсь на подборах и в целом оборонительных действиях. Мы играем с очень высокими флангами, и мне при такой тактике не особо часто удаётся добегать до линии чужой штрафной. Но я согласен, что удары — это тот компонент, над которым мне нужно работать, — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».