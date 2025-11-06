Умяров рассказал, о чём в круге говорили игроки «Спартака» после третьего гола от ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что говорили игроки, собравшись в круг, после третьего пропущенного гола в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (2:3).
«В подобной ситуации важно ощутить, что ты не один. Намного хуже, когда каждый находится на поле наедине со своими мыслями. Мы оказались в очень непростой ситуации. Подобное случается, наверное, в одном случае на миллион, когда при двух с половиной моментах у твоих ворот в сетке оказывается три мяча. Мы просто сказали друг другу, что нет смысла паниковать, что нужно не опускать голову и играть в футбол. Стали рисковать больше обычного, но это оправдалось — и после 20-й минуты игра нам удалась. Увы, матч длится не 70, а 90 минут», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».
