Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Умяров рассказал, о чём в круге говорили игроки «Спартака» после третьего гола от ЦСКА

Аудио-версия:
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что говорили игроки, собравшись в круг, после третьего пропущенного гола в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«В подобной ситуации важно ощутить, что ты не один. Намного хуже, когда каждый находится на поле наедине со своими мыслями. Мы оказались в очень непростой ситуации. Подобное случается, наверное, в одном случае на миллион, когда при двух с половиной моментах у твоих ворот в сетке оказывается три мяча. Мы просто сказали друг другу, что нет смысла паниковать, что нужно не опускать голову и играть в футбол. Стали рисковать больше обычного, но это оправдалось — и после 20-й минуты игра нам удалась. Увы, матч длится не 70, а 90 минут», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

