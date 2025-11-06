«Российский детский футбол был загублен при развале СССР». Аршавин — о создании ЮФЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о создании ЮФЛ. Юношескую футбольную лигу создали в 2019 году Российским футбольным союзом (РФС). Это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, который объединил в одной лиге футболистов разного возраста.

«По большому счёту, если мы говорим о Кисляке и Батракове, это ребята, которые продукты ЮФЛ. Может быть, Пиняева можно сюда отнести, Даню Козлова. То, что ЮФЛ сделали, придумали, я уже много раз говорил руководителям РФС, это лучшее, что они сделали. Когда был вопрос о том, что нет финансирования, я просил Александра Валерьевича, чтобы на это деньги нашли, лучше бы на что-то другое не потратили. В принципе, это такой прообраз чемпионата России, кто не знает, среди молодёжи, среди юношей. Обычный чемпионат России под названием ЮФЛ. Но что ещё, мне кажется, хорошо сделали, это сделали региональные лиги, которые покрыли всю Россию.

На самом деле, российский футбол, детский, юношеский, ну, мне кажется, он был загублен ещё при развале Советского Союза, и ничего не построено. А это всё было в руинах. На определённом моменте стали восстанавливать. Я говорю, что я был на Камчатке. В тот момент, когда появилась эмблема, был стадион, ещё что-то, клуб зарегистрирован, но ноль игроков у этой команды. Потому что на Дальнем Востоке футбол, к сожалению, в последние 10 лет точно загибался. Сейчас, не знаю, дай бог, восстанавливается.

Поэтому ЮФЛ надо, конечно, сохранять, расширять. Я понимаю, что там с финансами сейчас не так хорошо. Но это было суперрешение, которое позволяет смотреть в будущее, это очень здорово», — сказал Аршавин на сессии «Урок футбола как инструмент продвижения детско-юношеского футбола» на форуме «Россия – спортивная держава».