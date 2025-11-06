«Зенит» объявил об уходе заместителя председателя правления по инфраструктуре

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте сообщил об уходе заместителя председателя правления по инфраструктуре Владимира Литвинова после 18 лет работы.

«Под руководством Владимира Анатольевича реализованы ключевые инфраструктурные проекты клуба, включая развитие «Газпром»-тренировочного центра, «Газпром»-Академии, стадиона «Петровский» и «Газпром Арены». Домашний стадион сине-бело-голубых прошёл путь от первого матча до статуса самого посещаемой арены России и Восточной Европы именно под его руководством.

Футбольный клуб «Зенит» выражает Владимиру Анатольевичу искреннюю благодарность за многолетнюю работу, преданность делу и профессионализм, а также желает новых успехов и достижений в дальнейшей деятельности», — написано в сообщении клуба.