Главная Футбол Новости

Хет-трик Осимхена — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Галатасарай»

Хет-трик Осимхена — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Галатасарай»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Аякс» (Амстердам) и «Галатасарай» (Стамбул). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц, Франция).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 3
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Осимхен – 59'     0:2 Осимхен – 66'     0:3 Осимхен – 78'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Виктор Осимхен открыл счёт на 59-й минуте, на 66-й минуте он реализовал пенальти, а на 78-й минуте форвард оформил хет-трик, вновь забив с «точки».

После этой игры «Аякс» располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов без набранных очков. «Галатасарай» с девятью очками находится в средней её части.

В следующем туре «Аякс» 25 ноября примет на своём поле «Бенфику», «Галатасарай» в тот же день дома сыграет с «Юнионом».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Комментарии
