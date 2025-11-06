Александр Шикунов: «Спартак» не был готов к матчу с «Краснодаром»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом».

«Увидим, насколько «Спартак» готов к матчу с «Локомотивом». К встрече с «Краснодаром» команда не была готова. Посмотрим, какие составы выйдут. Любое поражение всегда болезненно воспринимается как болельщиками, так и руководством. Игра точно будет интересной — встретятся два бренда. «Локомотив» в этом году очень интересно играет. Не дай бог будет, как было с «Оренбургом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.