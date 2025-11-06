«Зенит» сообщил о назначении нового генерального директора «Газпром Арены»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новым генеральным директором стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге стала Виктория Кондратьева. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«Виктория Леонидовна Кондратьева родилась 17 июня 1971 года в Ленинграде. В 1993 году окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена. В 2001 году окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами — от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также — опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций.

Сине-бело-голубые приветствуют Викторию Кондратьеву и желают успехов в новой должности», — написано в сообщении клуба.