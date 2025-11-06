Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сообщил о назначении нового генерального директора «Газпром Арены»

«Зенит» сообщил о назначении нового генерального директора «Газпром Арены»
Аудио-версия:
Комментарии

Новым генеральным директором стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге стала Виктория Кондратьева. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«Виктория Леонидовна Кондратьева родилась 17 июня 1971 года в Ленинграде. В 1993 году окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена. В 2001 году окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами — от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также — опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций.

Сине-бело-голубые приветствуют Викторию Кондратьеву и желают успехов в новой должности», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил об уходе заместителя председателя правления по инфраструктуре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android